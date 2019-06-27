2019/06/27 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، وجود عدة ملفات فساد تتعلق بوزارة النفط مطروحة أمام اللجنة، فيما بين ان تلك الملفات تنتظر اجابة وزير النفط ثامر الغضبان عليها.وقال الحلبوسي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “لا يمكن الإجابة على ملفات الفساد الخاصة بوزارة النفط […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية: ملفات فساد وزارة النفط تنتظر إجابة الغضبان عليها المركز الخبري الوطني.

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