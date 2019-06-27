مانشستر سيتي يبدأ مفاوضاته مع يوفنتوس لضم كانسيلو

2019/06/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأ نادي مانشستر سيتي مفاوضاته مع نظيره نادي يوفنتوس حول ضم اللاعب "جواو كانسيلو" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ويسعى بطل الدوري الإنجليزي إلى الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي من أجل تقديم الدعم للاعب "كايل ووكر".وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن المدير الرياضي ليوفنتوس يتواجد حاليًا في لندن من أجل مناقشة مسألة انضمام "كانسيلو" إلى كتيبة "بيب جوارديولا".وأفادت أن القيمة المالية المتوقعة لتلك الصفقة ستصل إلى 44 مليون جنيه إسترليني.وأوضحت أنه إذا انتقل "كانسيلو" إلى ملعب الاتحاد، فإنه سيوقع على عقد ساري لمدة خمس سنوات، وسيحصل على 4.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.انتهى

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