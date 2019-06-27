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قائممقام الموصل: نتخذ إجراءات احترازية لتغطية الدخان المتصاعد من الكبريت المحترق


قائممقام الموصل: نتخذ إجراءات احترازية لتغطية الدخان المتصاعد من الكبريت المحترق
2019/06/27 | 11:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كانت هناك اجراءات سريعة

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