مدرب البرازيل يوجه رسالة للاعبيه قبل الموقعة الحاسمة

2019/06/27 | 11:55

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تيتي

أكد المدير الفني لمنتخب البرازيل، أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، أن مواجهة باراجواي المقررة الجمعة في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019، ستتطلب “مستوى عال جدا من التركيز”.

وفي مؤتمر صحفي الأربعاء، قال مدرب السيليساو عن المباراة التي ستقام على ملعب أرينا دي جريميو في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، “ستكون مباراة حاسمة…يجب أن نتحلى بالتركيز الشديد لأن الأمر يتعلق بمباراة إقصائية”.

وتوقع تيتي مواجهة “متكافئة” أمام باراجواي، مطالبا لاعبيه بالتحلي بـ”النضوج” إذا عجزوا عن التسجيل في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، مذكرا بأن المباراة مدتها “بين 90 و95 دقيقة”، ومن ثم يجب الكفاح حتى صافرة النهاية.

وسيتواجه المنتخبان البرازيلي والباراجوائي بملعب أرينا دو جريميو في بورتو أليجري، لتحديد المتأهل بينهما إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وسيضرب المتأهل موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة فنزويلا والأرجنتين المقررة في نفس اليوم.

المصدر :كووورة

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