2019/06/27 | 11:56

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شرطة الطاقة تنفي ضبط 13 صهريجا محملاً بالنفط الخام معدة للتهريب في البصرة

بغداد/...نفى مدير عام شرطة الطاقة اللواء قاسم التميمي، الخميس، صحة ما ورد ببيان لشرطة البصرة عن ضبط 13 صهريجا محملاً بنفط خام بالمحافظة.

واوضح التميمي في مؤتمر صحف، ان "العملية لم تكن تهريبا بل ان الصهاريج تابعة لشركة تعمل في مجال نقل المشتقات النفطية وتم ضبطها بعد انتهاء تصاريحها الامنية ب 4 ايام فقط ".

واضاف ان "الصهاريج حاصلة على الموافقات الكاملة لنقل النفط الخام والتعقيدات الادارية هي من اخرت عملية اصدار التصاريح الامنية"، مضيفاً "لدينا معلومات كاملة عن حركة الصهاريج وكان بأمكاننا ضبطها".

وأعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، إحباط عملية تهريب (13) للنفط الخام من منطقة كتيبان التابعة الى قضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته، أن "قوة الصدمة (احد تشكيلات افواج طوارئ البصرة) قامت بنصب كمين محكم بالاشتراك مع وحدة تحقيقات هيئة النزاهة في منطقة كتيبان التابعة الى قضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة، وتم ضبط (13) صهريجاً محملا بمادة النفط الخام، والقبض على (14) متهما بالجرم المشهود".انتهى 1

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