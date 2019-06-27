2019/06/27 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7uBuIpyci3g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. " البنية أقرب لوالدها .. والولد أقرب لوالدته " هل تتفق مع هذه المقولة ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. " البنية أقرب لوالدها .. والولد أقرب لوالدته " هل تتفق مع هذه المقولة ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).