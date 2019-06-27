وزارة التعليم تعفي عميد كلية المأمون ومعاونه للشؤون العلمية

2019/06/27 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إعفاء عميد كلية المأمون الجامعة أسعد عبيد عزيز الجميلي ومعاونه للشؤون العلمية طيف سامي حسن, وعدد من التدريسيين وموظفي الكلية لـ”إخلالهم بواجباتهم الوظيفية”.وقال مدير دائرة التعليم الأهلي الجامعي ايهاب ناجي عباس في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل، صادق على قرارات اللجنة التحقيقية

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