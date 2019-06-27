أبل تطلق نسخة تجريبية لنظام تشغيل “آيفون”

2019/06/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية العامة الأولى من (iOS 13) و(iPadOS 13)، الإصدار الرئيسي التالي من نظامها التشغيلي لجهاز “آي فون” و”آي باد”، إلى جانب النسخة التجريبة العامة الأولى من (macOS Catalina) و(tvOS 13).وذكرت الشركة ، ان ” النسخة التجريبية العامة قابلة للتنزيل من قبل جميع المستخدمين بدون الحاجة إلى حساب مطور واشتراك […]

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