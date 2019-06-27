انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية (1)

2019/06/27 | 11:58

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بغداد:سومر نيوز

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملي...

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