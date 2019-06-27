2019/06/27 | 11:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية (1)) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
انخفضت أسعار النفط يوم الخميس لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية (1)) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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