الديوانية.. مشادة كلامية داخل المجلس بخصوص صحة مرض المحافظ

2019/06/27 | 11:58

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر في مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن مشادة كلامية داخل المجلس بخصوص صحة مرض المحافظ.

وقال الم...

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