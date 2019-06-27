مايكروسوفت ترفع معدلات الأمان لـOneDrive

2019/06/27 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تزيد من معدلات الأمان لـOneDrive من خلال إضافة Personal Vault، وهي منطقة محمية لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل مالك الحساب، الذي يتميز بطريقة مصادقة قوية أو خطوة ثانية للتحقق من الهوية.وذكرت الشركة، انه “لا يمكن الوصول إلى OneDrive Personal Vault الجديد إلا من خلال أساليب المصادقة مثل […]

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