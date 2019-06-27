العراق يحقق رغبة

2019/06/27 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت صحيفة عربية تصدر من لندن في عددها الصادر اليوم، تفاصيل الاتفاق العراقي الإيراني حول البحث والتنقيب عن نحو 50 ألف من المفقودين العراقيين، من مختلف الرتب العسكرية، في مقابل نحو 55 ألفا من المفقودين الإيرانيين في الأراضي العراقية.

قالت الصحيفة إن اللجان الفنية من وزارتي الدفاع في...

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