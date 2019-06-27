بلومبرغ: موظفو هواوي يتعاونون مع الجيش الصيني

2019/06/27 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وكالة بلومبرغ الخميس أن عدة موظفين من شركة “هواوي تكنولوجيز” تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في عشرة مشروعات أبحاث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة.وقالت بلومبرغ إن موظفين في هواوي تعاونوا مع أعضاء من مختلف أجهزة الجيش الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.وقال

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