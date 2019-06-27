نبأ رائع.. ماذا تفعل قهوة الصباح بالجسم؟

2019/06/27 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس هل تعلم أن فنجان القهوة الصباحي الذي يمنحك النشاط قد يساعد على تخفيف وزنك؟ ربما يكون الأمر غريبا بعض الشيء، لكن العلماء اكتشفوا أن فنجان القهوة يعمل على تحفيز “الدهون البنية”، التي تعمل بدورها على حرق السعرات الحرارية لتمنح الجسم الطاقة، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.ونقلت الصحيفة عن الأستاذ

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ماذا تفعل قهوة الصباح بالجسم؟ وكالة خطوة برس.

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