أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 6

2019/06/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: أمة الحمير هي العرب يقولون ولا يوجد بين الأمم أمة للحمير.الحمار الأميركاني: أمة المستحمَرين نعم لا أمة الحمير، فالأمم كلها فذة، وفذة وحدها أمتي، هذا ما تروجه مكاتب مخابراتي وأقلامي المأجورة.الحمار الإيراني: الأقلام المأجورة والأقلام غير المأجورة.الحمار الأميركاني: الأقلام الغبية.الحمار الإيراني: الأقلام الغبية والأقلام الذكية.الحمار الأميركاني: الأقلام الذكية ا......

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