العراق… ويسألونني عن هيبتك؟

2019/06/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جورج منصور تعتبر الهيبة الوطنية عاملاً أساسياً في إعلاء شأن الدولة ومكانتها ومنزلتها، وتزيد من سموها وانبعاثها وإشراقها، وتلعب دوراً مهماً في كسب ود دول العالم ونيل احترامها وثقتها.وتساعد...أكمل القراءة ←

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