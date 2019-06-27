2019/06/27 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب احمد الجبوري، اليوم الخميس، عن وجود خلل في الاسماء التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى البرلمان لتصويت عليها ضمن الدرجات الخاصة، فيما بين ان البرلمان لن يصوت على الاسماء ولن يصوت ايضا على مرشحة وزارة التربية.وقال الجبوري في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: لن نصوت على مرشحي عبد المهدي للدرجات الخاصة ووزارة التربية المركز الخبري الوطني.

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