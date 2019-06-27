2019/06/27 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الصين استلمت أول شحنة من إمدادات النفط الخام الإيراني، منذ إلغاء الإعفاءات الأمريكية التي طالت دولا من بينها الصين.وذكرت وكالة أنباء "إسنا" أن شحنة النفط الخام الإيراني وصلت إلى الصين على م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تستلم أول شحنة نفط خام إيرانية منذ انتهاء الإعفاءات الأمريكية! ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تستلم أول شحنة نفط خام إيرانية منذ انتهاء الإعفاءات الأمريكية! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).