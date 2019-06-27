يؤكد على الإستقرار الإداري في المحافظات وتحقيق خدمات أفضل للمواطنين

2019/06/27 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، على ضرورة الإستقرار الإداري في المحافظات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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