“كبريت المشراق”: لم نسجل اي أضرار مادية جراء الحريق

2019/06/27 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق سعد امين، الخميس، أن الشركة لم تسجل أي اضرار مادية جراء الحريق الذي نشب في احدى المناطق القريبة من الشركة، مشيرا إلى أن ساحات الكبريت الخام لم تتعرض إلى اي ضرر.وقال امين في كلمة مصورة نشرها موقع وزارة الصناعة والمعادن واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحريق الذي […]

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