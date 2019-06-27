أتلتيكو مدريد يعتزم شراء

2019/06/27 | 12:47

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بغداد اليوم - متابعة

قدم نادي أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، عرضًا بقيمة 126 مليون يورو، لضم مهاجم بنفيكا البرتغالي الواعد جواو فيليكس، بحسب ما أعلن النادي البرتغالي الذي قال إنه سيدرس عرض النادي الإسباني.

وتخطى عرض أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو لتحرير اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، في صفقة سيتم تسديدها على عدة أقساط، بحسب ما أوضح بنفيكا في بيان.

وكانت الصحف البرتغالية قد توقعت في الأسبوع الماضي، انتقال فيليكس إلى كولتشونيروس مقابل 120 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات وراتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو، ليصبح من بين أغلى خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة، وأغلى لاعب برتغالي في التاريخ متخطيًا الأسطورة كريستيانو رونالدو المنتقل بـ105 ملايين يورو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويحمل الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار البالغة قيمة انتقاله قبل سنتين من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، 222 مليون يورو، يليه الفرنسي كيليان مبابي الذي بلغت قيمة انتقاله 180 مليون يورو، ثم البرازيلي فيليب كوتينيو الذي تبلغ قيمة صفقته 120 مليون يورو، بالإضافة إلى أربعين مليون يورو كحوافز إضافية، والفرنسي عثمان ديمبيلي البالغة قيمته 105 ملايين يورو بالإضافة إلى أربعين ميلون يورو حوافز إضافية.

ويأتي قرار أتلتيكو ضم فيليكس لتعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب الـ133 هدفًا في خمسة مواسم، والذي أكد رحيله عن صفوف الفريق، ومن المرجح انتقاله إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وراتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو.

وعرف فيليكس صعودًا قويًا منذ بداياته الاحترافية مع بنفيكا خلال الموسم الماضي، حيث سجل عشرين هدفًا في 43 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في إحراز بلاده لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ولقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا.

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