ماذا تعرف عن مرشحة حقيبة التربية في العراق؟

2019/06/27 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اسم مرشحة حقيبة التربية الى البرلمان، كما أرسل أسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة للتصويت عليها....

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