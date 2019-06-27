تركيا ما بعد معركة إسطنبول

2019/06/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت معركة إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بنتيجتين: ظهور قائد سياسي شاب، لم يكن معروفاً حتى قبل أشهر قليلة، وهو أكرم إمام

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