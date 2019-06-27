لماذا قدم عبد المهدي 3 وكلاء وزارة النفط للبرلمان ولم يذكر سبب اتهام امريكا لسبعة منها بالرشوة؟

2019/06/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثار تقديم عبد المهدي اسماء 3 وكلاء لوزير النفط الى البرلمان لغرض تعيينهم سخط المتابعين حيث لم يتطرق الى اتهام امريكا لسبعة من مدراء عامين في وزارة النفط بتسلم رشاوى وصلت الى 300 مليون دولار لشركة امريكية وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة الخدمات النفطية “تكنيب اف ام سي” وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره...

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