2019/06/27 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر النفايات التي تملأ أرض مستشفى الخضر في المثنى .وأثار هذا المنظر الغير حضاري غضب الشارع العراقي , معربين عن استيائهم حول مايجري في المستشفيات من إهمال وسوء للخدمات .النعيم نيوز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مشاهد الإهمال في مستشفى الخضر بالمثنى بعد إضراب عمال النظافة النعيم نيوز.

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