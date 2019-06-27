2019/06/27 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن الفتح عبد الامير المياحي، اليوم الخميس، على وجود شبهات حول بعض الاسماء في قوائم المدراء العامين التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما استبعد ان تمرر بشكل كامل.وقال المياحي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “اعتقد ان القوائم التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الفتح: توجد شبهات حول بعض المدراء العامين الذين رشحهم عبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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