مقتل طيارين اثنين وإصابة 22 شخصا جراء هبوط اضطراري لطائرة في روسيا

2019/06/27 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت سلطات جمهورية “بورياتيا” التابعة لروسيا، عن مصرع طيارين اثنين وإصابة 22 شخصًا، جراء خروج طائرة ركاب من المدرج خلال هبوطها بشكل اضطراري.وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن طائرة الركاب وهي من طراز “An-24″، كانت تجري رحلة من مطار “نيجني أنغارسك” إلى مدينة “أولان أوديه”.وأوضحت أن الطائرة عادت إلى مطار “نيجني […]

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