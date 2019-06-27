2019/06/27 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان فتوى الدّفاع المقدّسة الثقافيّ بنسخته الرابعة الذي ترعاه العتبة العباسية المقدسة في محافظة كربلاء المقدسة.وينعقد المهرجان الذي يستمر لمدة يومين تحت شعار (انتم فخرُنا وعزُّنا ومَنْ نُباهي به سائرَ الأُمم) بمشاركة محلية وعربية وأجنبية.ومن المقرر ان يشهد المهرجان ازاحة الستار عن موسوعة فتوى الدّفاع المقدّسة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق فعاليات مهرجان فتوى الجهاد الكفائي في كربلاء المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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