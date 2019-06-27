2019/06/27 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية العامة الأولى من (iOS 13) و(iPadOS 13)، الإصدار الرئيسي التالي من نظامها التشغيلي لجهاز “آي فون” و”آي باد”، إلى جانب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة أبل تطلق نظام تشغيل "آيفون" الجديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة أبل تطلق نظام تشغيل "آيفون" الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).