مراسلنا ... بالصور .. حادث مروع يفتك بحياة مواطن ويسفر عن اضرار مادية في

2019/06/27 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وقع حادث مريع في الخط السريع في مدينة حي العامل، جنوب شرقي بغداد، اسفر عن مقتل مواطن واحداث اضرار مادية في عدد من

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