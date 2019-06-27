2019/06/27 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، على ضرورة الإستقرار الإداري في المحافظات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.وقال الغزي في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، خلال استقباله محافظ واسط محمد المياحي، إن “القانون الجديد لمجالس المحافظات سيتضمن فقرة تمنع إقالة المحافظ دون تحقيق ثلثي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين عام مجلس الوزراء: استقرار المحافظات اداريا يحقق خدمة افضل للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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