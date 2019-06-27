غوارديولا يتسبب بخلاف بين ريال مدريد وإيسكو

2019/06/27 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب الشهير بيب غوارديولا يرغب في التعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب اللاروخا خوان الأراكون سواريز ايسكو.

ووفقا للصحيفة الشهيرة فإن دافيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أعلن أن الموسم المقبل سوف يكون الاخير له مع الفريق السماوي الانكليزي مما دفع المدرب بيب غوارديولا لطلب التعاقد مع إيسكو.

ورحب ريال مدريد من جانبه بفكرة التخلص من إيسكو لكنه طلب 80 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب في الصيف الحالي وهو المبلغ المنتظر أن يساهم بقوة في حل مشاكل الفريق المالية بسبب صرف 303 مليون يورو لضم لاعبين جدد في الصيف الحالي.

من جانبه فإن ايسكو وجه صدمة لريال مدريد برفض فكرة رحيله عن صفوف النادي في الصيف الجاري، اللاعب الدولي الإسباني سعيد في مدريد وينتظر استقبال مولود جديد، ولذلك يرفض تماما فكرة مغادرة العاصمة الإسبانية في الصيف الحالي مهما كانت الاغراءات المالية المقدمة من صفوف مانشستر ستيي من أجل ضم اللاعب.

ايسكو أبلغ ادارة ريال مدريد بأنه يمتلك ثقة زيدان ولذلك يرفض فكرة الرحيل عن الفريق.

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