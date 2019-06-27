2019/06/27 | 13:03

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مانشستر سيتي الأقرب لضم إيسكو وريال مدريد يحدد سعر اللاعب

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب بيب جوارديولا يسعى لضم

فرانشيسكو إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد إلى مانشستر سيتي خلال فترة

الانتقالات الصيفية الجارية.وسيرحل عن مانشستر سيتي الإسباني دافيد سيلفا بنهاية الموسم المقبل

حسب تصريحات اللاعب، مما يجعل بيب جوارديولا يبحث عن بديله.وعلى الرغم من جودة إيسكو، إلا أن الإسباني لم يكن الأفضل في ريال

مدريد خلال الفترة الأخيرة، حيث أنه لم يحصل على مكانًا أساسيًا

الموسم الماضي مع المدرب سانتياجو سولاري قبل عودة زيدان.صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت بأن ريال مدريد مستعد للتخلص من 27

عامًا، وحدد سعر بيعه بـ 80 مليون يورو.لاعب ملجا السابق أقرب لمانشستر سيتي بسبب رغبة بيب جوارديولا

ومطالبته لإدارة المواطنون، لضم النجم الإسباني، ومستعد لدفع المبلغ

المطلوب.وينتظر أن يقدم النادي الإنجليزي عرضًا مثيرًا للاعب الإسباني حسب ما

أشارت الصحيفة، من أجل حسم الصفقة مبكرًا.

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