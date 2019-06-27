2019/06/27 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سحبت في العاصمة التايلندية بانكوك، الخميس، قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات.

وأوقعت القرعة ممثل العراق الوحيد، نفط الوسط في في المجموعة الثانية إلى جانب الريان القطري وتاي سون الفيتنامي واجمك الاوزبكي، إذ من المقرر تنطلق منافسات البطولة في الثاني عشر من شهر آب المقبل في تايلند، بمشاركة 16 فريقاً.يشار الى أن نفط الوسط سبق وان حقق نتائج طيبة في تأريخ مشاركاته بالبطولة الاسيوية، حيث حقق المركز الثاني في نسخة 2016 ب‍تايلند والمركز الرابع مرتين في نسختي 2015 بايران و2018 في اندونيسيا.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة بطولة أندية آسيا للصالات تضع نفط الوسط في مجموعة متوازنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة بطولة أندية آسيا للصالات تضع نفط الوسط في مجموعة متوازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).