محكمة الكرخ تعلن التحقيق مع مجموعة ارهابية قامت بحرق المزارع في كركوك

2019/06/27 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال القاضي، عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب تجري تحقيقات مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة متهمين يعملون ضمن ولاية كركوك المزعومة في تنظيم داعش الإرهابي".واضاف، ان" المتهمين اعترفوا باشتراكهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في محافظة كركوك فضلاً عن تلقيهم اوامر مما يعرف بأمير قاطع كركوك بتنفيذ عمليات حرق للمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التابعة للمحافظة".وبين، ان" المتهمين اكدوا باعترافاتهم بعد تلقيهم الأوامر أقدموا على تجهيز المواد اللازمة لهذا الغرض وكذلك تلقيهم الآلية الواجب إتباعها".واوضح، ان" الالية المفترضة كانت باستخدام أعواد البخور مربوطاً باسفلها اعواد من الكبريت وترمى في الاماكن المتيبسة من المحاصيل الزراعية".ونوه البيرقدار، الى ان" القوات الامنية وبمتابعة وإشراف من قبل قاضي تحقيق المحكمة المركزية القت القبض على المتهمين كونهم مطلوبين عن جرائم اخرى ما حال دون تنفيذهم لعمليات الحرق".واكد، ان" المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائيا عن جرائم متعددة وفقاً لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب".انتهى..م.م

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