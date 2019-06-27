2019/06/27 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، ان" اللواء 14 بالحشد الشعبي افتتح اليوم دورة لـ150 مقاتلا من مقاتليه وهي دورة اساس الدفعة الاولى للمقاتلي".واضاف البيان، ان" الدورة ستستمر 21 يوما يتلقى فيها المقاتلون تدريبات اولية في معسكر الامام الحسين عليه السلام جنوبي بغداد".واشار الى ان" هذه الدورة تحمل الرقم 20 التي نظمها اللواء خلال هذا العام استجابة لتوجيهات نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس التي وجه فيها ان يكون هذا العام عام الضبط والتدريب".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يقيم دورة لتطوير مهارات منتسبيه القتالية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يقيم دورة لتطوير مهارات منتسبيه القتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).