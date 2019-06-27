اللواء 14 بالحشد ينظم دورة لمقاتليه “بمعسكر الامام الحسين”

2019/06/27 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء 14 بالحشد الشعبي، الخميس، دورة لـ150 مقاتلا من مقاتليه “بمعسكر الامام الحسين” في بغداد.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان، اللواء 14 بالحشد الشعبي افتتح اليوم دورة لـ150 مقاتلا من مقاتليه وهي دورة اساس الدفعة الاولى للمقاتلين.واضاف ان، الدورة ستستمر 21 يوما يتلقى فيها المقاتلون تدريبات اولية في

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