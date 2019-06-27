دفنا احياء على عمق مترين.. انقاذ حياة عاملين في الامانة شرقي بغداد

2019/06/27 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفاد مصدر أمني ،اليوم الخميس، بانقاذ حياة عاملين بامانة بغداد “دفنا احياء” وهما يحاولان مد انبوب ماء شرقي العاصمة.وقال المصدر لـ”يس عراق” ، إن “فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت، صباح اليوم، من انقاذ حياة عاملين اثنين يتبعان الى امانة بغداد بعد ان دفنا احياء وهما يحاولان مد انبوب ماء على عمق […]

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