انقطاع التيار الكهربائي ..علامة فارقة في الصيف العراقي

2019/06/27 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير ..عدوية الهلالي..في الصيف الفائت ، تسببت شحة الكهرباء في زيادة نقمة الاهالي على الحكومة وبانطلاق تظاهرات عنيفة في الجنوب ، وبعد ان تم ابرام صفقات مع شركتي سيمنز الالمانية وجنرال الكتريك الامريكية لتطوير شبكة الكهرباء العراقية بشكل كامل ، داعب الامل المواطنين بقضاء صيف رائق يخلو من متاعب انقطاع التيار الكهربائي ، لكن […]

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