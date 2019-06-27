2019/06/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الخميس، قيام الولايات المتحدة بشن حرب على إيران، وذلك لأسباب عدة من بينها قدرات طهران الدفاعية القوية.

وقال قاسم، في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، اليوم 27 حزيران 2019، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يحتاج الحرب، وهو لن يستفيد من حرب يمكنه أن يبدأها، لكن لا يستطيع ضبط نتائجها وهي يمكن أن تبدأ مع إيران، لكن يمكن أن يصاحبها اشتعال المنطقة"، على حد قوله.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أكد في وقت سابق، انه من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة حربا على طهران لما ستدفعه واشنطن من "ثمن باهظ".

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أشار أمس إلى ان "أي حرب بين إيران والولايات المتحدة ستكون سريعة"، لكنه أكد مجددا رغبته في تجنب مواجهة عسكرية وذلك على الرغم من انتقاده قادة طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب امين عام حزب الله اللبناني يستبعد اندلاع حرب امريكية ايرانية ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب امين عام حزب الله اللبناني يستبعد اندلاع حرب امريكية ايرانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).