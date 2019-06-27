تعيين جنرال امرأة لقيادة الناتو في العراق

2019/06/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ افادت مصادر صحفية، بان وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، عين الجنرال جيني كارينيان قائدة لبعثة حلف الناتو في العراق، والتي ستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.وبحسب ما ذكرت (فرانس برس)، من المقرر أن تحل كارينيان محل الجنرال الكندي الآخر داني فورتينو في منصب القيادة للبعثة التي تضم نحو 580 عسكريا بينهم […]

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