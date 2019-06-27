وزير الداخلية يوجه بوضع آلية لإصدار إجازات السوق والسنويات خلال 24 ساعة

2019/06/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، مديرية المرور العامة بوضع آلية لإصدار إجازات السوق والسنويات خلال 24 ساعة.ونقلت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، عن الياسري تأكيده، خلال اجتماعه بضباط المرور، على "ضرورة وضع المرور العامة آلية لإصدار اجازات السوق والسنويات وتثبيت اللوحات خلال مدة اقصاها 24 ساعة فقط للمواطنين".وكان الياسري قد استلم أمس الثلاثاء، منصب وزير الداخلية رسمياً بعد التصويت عليه داخل مجلس النواب.

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