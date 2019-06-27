وزير الطاقة الروسي يتوقع التوصل لاتفاق خلال محادثات أوبك

2019/06/27 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه يعتقد أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيتوصلون لاتفاق عندما يناقشون اتفاقهم المتعلق بإنتاج النفط العالمي خلال اجتماعهم في فيينا.

وأضاف نوفاك أن وزارة الطاقة الروسية لا تزال تجري محادثات مع شركات النفط في البلاد بخصوص اتفاق الإنتاج، مشيرا إلى أنه يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها في اليابان غدا الجمعة.

وقال للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إن كان يتوقع صعوبة المحادثات خلال اجتماع فيينا "أعتقد أننا سنتفق قطعا، سيكون هناك قرار عام موحد".

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