2019/06/27 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري إن مجلس النواب سيصوت اليوم على المرشحة للحقيبة المتبقية في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي .

وبحسب ما ذكر عامر الفايز النائب عن التحالف في تصريحات اليوم، فإن البرلمان سيمرر زاهدة العبيدي عميدة كلية التربية بنات بجامعة الموصل كمرشحة لحقيب...

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