2019/06/27 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد محافظ الانبار علي فرحان، الخميس، بالتنسيق الامني بين الحشد الشعبي والقوات الامنية بقضاء القائم، مؤكدا ان هذا التعاون يسهم بتسريع انجاز المشاريع التي تخدم المواطنين لما يوفره من بيئة آمنة.وقال موفدنا ان، محافظ الانبار علي فرحان يرافقه وفد من مسؤولي المحافظة اجرى زيارة الى قضاء القائم واشاد بالتنسيق الامني بين الحشد الشعبي والقوات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الانبار يُشيد بالتنسيق الامني بين الحشد الشعبي والقوات الامنية) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الانبار يُشيد بالتنسيق الامني بين الحشد الشعبي والقوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).