اللواء 14 بالحشد الشعبي ينظم دورة لمقاتليه

2019/06/27 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء 14 بالحشد الشعبي، الخميس، دورة لـ150 مقاتلا من مقاتليه "بمعسكر الامام الحسين" في بغداد.وقال موفدنا ان، اللواء 14 بالحشد الشعبي افتتح اليوم دورة لـ150 مقاتلا من مقاتليه وهي دورة اساس الدفعة الاولى للمقاتلين.واضاف الموفد ان، الدورة ستستمر 21 يوما يتلقى فيها المقاتلون تدريبات اولية في معسكر الامام الحسين عليه السلام جنوبي ...

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