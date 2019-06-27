ظافر العاني: سفير واحد لكل ١٠ نواب وزعت على الكتل السياسية

2019/06/27 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن “اسماء المرشحين للسفراء ضمن حصة الكتل السياسية والتي تعادل 35 مرشحا من بين 70 “، مبينا ان “لجنة العلاقات الخارجية بدأت باستلام المرشحين لغاية 30 حزيران”.ان “الصيغة المتبعة في التوزيع سيكون لكل عشرة نواب منصب سفير”، موضحا ان “من حق الكتل السياسية ان ترشح اكثر من اسم لاختيار الافضل من بينهم من خلال […]

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