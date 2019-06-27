اختتام ورشة العار السبيل الأوحد للتطبيع الشامل

2019/06/27 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت «ورشة المنامة» أعمالها أمس في البحرين كخطوة أولى نحو محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما تسمى «صفقة القرن».وبقيت المواقف على حالها فبعض الدول العربية أخذ على عاتقه الترويج للورشة كـ «خطة طموحة لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل» والبعض الآخر شدد على مواقفه الرافضة تماماً لهذه المؤامرة.وقالت القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية …

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