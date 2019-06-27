مجلس بغداد يعترض على توزيع الاراضي المحيطة بالمطار لوجود شبهات فساد

2019/06/27 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة بغداد, الخميس, عن اعتراضه على قرار مجلس الوزراء بتوزيع الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي لوجود شبهة فساد ومخالفته لقانون مجالس المحافظات وعدم طرحه كفرصة استثمارية.وقال رئيس لحنة الاعلام رعد جبار الخميسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة بغداد صوت على تسجيل اعتراضه على قرار مجلس الوزراء المرقم 175 لسنة 2019 […]

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