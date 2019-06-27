2019/06/27 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد وزيراً للتربية

يتبع .........

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